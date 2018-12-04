وزيرة البيئة وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان تغير المناخ على هامش مؤتمر بولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

التقى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي لمؤتمر تغير المناخ 24 والتي ترأس حاليا مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في بولندا، في إطار الاهتمام الأممي بقضيه تغير المناخ وسير المفاوضات.

وحسب بيان، الثلاثاء، عبر الأمين العام خلال اللقاء عن أمله في أن تسير المفاوضات الحاليّه لتصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف خاصه فيما يتعلق بترجمه اتفاق باريس إلى برنامج عمل عادل ومنصف للجميع.

وأكد أهمية احترام نصوص اتفاق باريس والتي تعتمد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة مشيرا إلى اهتمامه الخاص بموضوع التمويل والذي يعتبر أساسيا للدول النامية لتوفي بالتزاماتها فى اتفاق باريس، موضحا أن هناك قمة ستعقد فى هذا الشأن خلال العام القادم بالتعاون مع فرنسا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة الالتزام ببنود اتفاق باريس لضمان تحقيق الدول النامية لمسارات التنمية مع الأخذ في الاعتبار آثار تغير المناخ على هذه الدول والتي لم تكن سببا في المشكلة لكنها تسعي إلى تنفيذ التزاماتها إذا ما توافر لها التمويل وتنمية القدرات ونقل التكنولوجيا وهى آليات تنفيذ اتفاق باريس.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر ومن خلال رئاستها لمجموعة الـ ٧٧ والصين والمجموعة الأفريقية وعبر وزراء الخارجية ستبذل قصارى جهدها لإنجاح الموتمر.

وأشارت إلى دعم و اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل قضايا البيئة وأهمها تغير المناخ سواء على المستوى السياسي أو الفني وهو الاهتمام الذي أسفر عن الخروج بمبادرة الطاقة والتكييف أثناء رئاسة مصر للدول الأفريقية أثناء اتفاق باريس.

وأضافت أنها تأمل أن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها وأن مصر ستساعد على الوصول إلى اتفاق مرض ومنصف وعادل للجميع وأنها ستعود مره أخرى إلى كاتفوسييكى مقر إنعقاد المؤتمر بببولندا الأسبوع القادم للمشاركة في التفاوض لضمان نجاح الموتمر وهو ما يؤكد حرص مصر على الانفتاح على العالم الخارجي وخلق شراكات دولية مع كل الجميع بدعم كامل من القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وتحركات مصر خارجيا والتي تهدف لمكافحة الإرهاب ودعم السلام والتنمية للعالم أجمع.