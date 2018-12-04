أخبار مصر | 'الزناتي' يعلن موعد انتخابات رابطة النقاد الرياضيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الزناتي' يعلن موعد انتخابات رابطة النقاد الرياضيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد، المشرف على الشُعب والروابط بنقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين على منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وستة أعضاء، وذلك اعتبارًا من السبت المقبل الموافق ٨ ديسمبر.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إنه تقرر أيضًا أن تُجرى الانتخابات يوم الأربعاء ٢ يناير المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، مؤكدًا أنه سيتم بدء تلقي طلبات الترشح بإدارة شؤون المجلس بالنقابة لمدة خمسة أيام تنتهي الأربعاء ١٢ ديسمبر، وسيتم إعلان كشوف المرشحين في نهاية اليوم نفسه.

وأوضح "الزناتي" أنه سيتم بعدها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من الخميس ١٣ ديسمبر حتى الأحد ١٦ ديسمبر، وتعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين وأعضاء الرابطة ممن يحق لهم التصويت، على أن تُجرى الانتخابات بعدها بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء ٢يناير، وفي حالة الإعادة على أي من المناصب الثلاثة الرئيسية "الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق"، تتم الانتخابات في اليوم نفسه، وفي حالة تساوى مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات، يتم عمل قرعة لتحديد الترتيب أو الفائز بالعضوية.