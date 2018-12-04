كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، المؤتمر الإقليمي الأول لضعف البصر، والذي تنظمه مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية بعنوان "رؤية شاملة لتمكين ضعاف البصر" بمشاركة وزارتي التضامن الإجتماعي ووزارة التعليم العالي. ويذكر أن مؤسسة بصيرة تسعى لإلقاء الضوء على حجم مشكلات ضعف البصر في مصر، وأسبابها والخدمات التي يجب توافرها وما توصلت إليه الدول المشاركة من تطور هائل في مواجهة هذه المشكلات.

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | بدء المؤتمر الإقليمي الأول لضعاف البصر لمؤسسة بصيرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .