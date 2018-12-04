أخبار مصر | تفاصيل مشاركة "شعراوي" بأعمال القمة الـ8 لمنظمة الدول والحكومات المحلية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مشاركة "شعراوي" بأعمال القمة الـ8 لمنظمة الدول والحكومات المحلية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً إلى السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة حول مشاركة الوزير فى أعمال القمة الثامنة لمنظمة الدول والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "UCLGA" التي عقدت في مدينة مراكش المغربية والتي اختتمت أعمال منذ أيام.

وأكد اللواء محمود شعراوى فى تقريره للسيد رئيس الوزراء أن المشاركة المصرية حظيت بتقدير الجهات المسئولة بالمنظمة وكافة المسئولين المغاربة، وأشار الوزير إلى أن مصر حققت عدداً من المكاسب والنجاحات المهمة من خلال مشاركتها فى الاجتماعات الخاصة بالمنظمة خاصة فى إطار استعدادها لتولى رئاسة الإتحاد الأفريقى لعام 2019.

وأوضح الوزير أنه من هذه النجاحات التي تم الإعلان عنها في ختام اجتماعات القمة الثامنة الموافقة على إنشاء مقر للمنظمة لدول شمال أفريقيا التسعة بالقاهرة ، وانتخاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لشغل مقعداً فى المجلس التنفيذى للمنظمة ضمن ثلاثة مقاعد مخصصة لإقليم شمال أفريقيا فى إطار 15 مقعداً بالمجلس، بالإضافة إلي انتخاب كل من محافظ القاهرة (ممثل دائم) ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم لعضوية المجلس الأفريقي للمنظمة (Pan African council) والذي يضم 45 عضواً، وأضاف أنه تم أيضاً انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط لعضوية "شبكة النساء المحلية المنتخبة" (REFELA ) كأحد أعضاء مجلس الشبكة من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمنظمة وكذا عضوية مصر بالمكتب التنفيذى الذى يتولى وضع ومتابعة سياسات المنظة والميزانية الخاصة بها .وأضاف الوزير أن المنظمة تعتزم إلغاء شرط المنتخبات فى عضوية شبكةالنساء المحليات بالنظر لمكانة مصر والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وسمحت بعضوية مصر فى شبكة النساء المحليات المنتخبة .

وأكد اللواء محمود شعراوى إن المشاركة المصرية في كافة فعاليات القمة الثامنة للمنظمة تعد إضافة جديدة لرصيد مصر القوي بالقارة الأفريقية خاصة مع اقتراب رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩ ، وأشار اللواء محمود شعراوي إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية علي عودة مصر بقوة إلي القارة الأفريقية، مشيراً إلي أن فوز مصر بعدد من المقاعد في المنظمة تعد ثقة كبيرة في مصر وقدرتها علي الإسهام خلال الفترة المقبلة في عملية التنمية للمدن والأقاليم الافريقية.

وقال الوزير إن عودة مصر للمشاركة في اجتماعات المنظمة خلال الفترة المقبلة ستفتح آفاق للتعاون مع نظراءنا في الدول الأفريقية وتعزيز لدور مصر على الصعيد الأفريقي في مجال الحكم المحلي واللامركزية.

وأضاف اللواء شعراوى إن قمة المدن الأفريقية والتي شارك فيه نحو ٤٧ وزير تنمية محلية ومسئولين عن المحافظات والمدن ونحو سبعة آلاف مشارك كانت فرصة لعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع الوزارء والمسئولين المغاربة والأفارقة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للمحافظات المصرية للتفاعل مع المدن والمحافظات فى الدول الأخرى والذين أكدوا جميعاً علي قدرة الرئيس السيسي علي تحقيق التقدم والتنمية لدول القارة الأفريقية وقيام مصر بدور محوري ورئيسي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه أفريقيا، كما رحبوا بعودة مصر القوية للمنظمة.

وكان اللواء محمود شعراوي قد ترأس الوفد المصري رفيع المستوى الذي شارك في اجتماعات المنظمة وضم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط ، و الدكتورة نهال محمد نائبة محافظ البحيرة والسفير الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي والسفير المصري في المغرب أشرف إبراهيم ونائب السفير الوزير مفوض محمد خليل.