أخبار مصر | وزير التموين يجتمع مع وفد فلوريدا لدراسة التعاون بين البلدين

وضم الوفد، كارلوس إنثيسو محافظ فلوريدا بجمهورية أوروجواي، وإنريكي ريبيرو سفير دولة أوروجواي، وممثلين في مجالات المجازر والألبان والأغنام والماشية بدولة أوروجواي، وبحضور ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلى شعبة الألبان واللحوم باتحاد الصناعة.

وأكد "المصيلحى" متانة وقوة العلاقات المصرية مع أوروجواي الشرقية والتعاون على المستويين الاقتصادى والسياسي، حيث أن الهدف من هذه الزيارة هي دراسة وزيادة فرص التعاون المشترك بين البلدين والمترتب عليه زيادة التبادل التجاري، حيث أن السوق المصري بالنسبة لدولة أوروجواي سوق متنامى وكبير، وان فرص التعاون المطروحة مع دولة أوروجواي تشمل مجال اللحوم الحية والمجمدة وكذلك الألبان بأنواعها.

واستعرض محافظ فلوريدا بدولة أوروجواي الشرقية الفرص المتاحة لزيادة الصادرات لمصر وخاصة اللحوم – الألبان- الحبوب.. الخ حيث ان لأوروجواي علاقات تجارية مع دول اوروبا وأمريكا والصين ولكن هناك توجه جديد لزيادة التعاون مع الدول العربية وخاصة جمهورية مصر العربية نظرًا لموقعها الاستراتيجي وثقلها السياسي بمنطقة الشرق الاوسط وبدخولهم مصر يعتبر ذلك نفاذ للسوق الافريقية.

كما اقترح المحافظ، نقل الخبرات الفنية وتكنولوجيا صناعة الألبان لمصر، وهو الأمر الذى لاقى ترحيب واستحسان من جانب السيد الدكتور وزير التموين وذلك لأهمية وتميز الخبرات الأوروجوانية في هذه المجالات.

ونوه سفير أوروجواي بأنه منذ زيارة رئيس دولة أوروجواي إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية، وهناك توجه من البلدين لتعميق العلاقات الاقتصادية.

وقد قام الوفد الأوروجواني بتوجيه الدعوة رسميًا لوزير التموين والتجارة الداخلية لزيارة اورجواى الشرقية مع وفد من السادة المسئولين بالجهات المعنية وأصحاب الأعمال وذلك لدعم زيادة التبادل التجارى بين مصر وجمهورية اورجواى الشرقية.