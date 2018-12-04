مصر | اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته الحامل بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته الحامل بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة السلام، لأقوال "م.ح" المتهم بقتل زوجته "ي. ا" بمنطقة النهضة بمدينة السلام، لخلافات أسرية فيما بينهما، وأنكر المتهم قتله لزوجته جملة وتفصيلا، مؤكدا أن ما حدث خلافات أسرية معتادة بين الطرفين، لا ترتقي لداعي القتل.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة: "أنا حبيبت "ي.ا" حب عمري ما حبيته لحد في حياتي، وهي حبتني، واتجوزنا عن قصة حب كبيرة، ورغم أنها كانت بتعايرني إني فقير كنت بحبها حب جنوني، ومستحيل أفكر إني أقتلها أبدا".

وأضاف المتهم: "أنا كنت بتمنى يكون عندي ولد، ومراتي كانت حامل قبل كده في ولد ومحصلش نصيب، والمرة دي كانت حامل في ولد وكنت هموت عليه، يبقى ازاى أقتل الحلم اللي كنت بحلم بيه، أنا مستحيل اقتلها دى حب عمري".

وأشار المتهم، إلى أن هناك خلافات حدثت بينه وبين زوجته قبل الواقعة بيومين، قام على إثرها بضربها "بالمفاتيح" الخاصة به أعلى رأسها، موضحا أنها خلافات طبيعية تحدث بينهما بين الحين والآخر، وانتهت بعد ساعات قليلة وتصالحا من جديد.

ومن جانبه، أوضح مصدر مطلع بالنيابة، أن المتهم يواجه تهمة القتل، بسبب تعديه على زوجته الحامل مما أدى لسقوط الطفل وتسممها، وهو ما سيثبته تقرير الطب الشرعي، مشيرا إلى أن المتهم ينكر قتل زوجته لكنه قد يواجه تهمة التعدي على زوجته الحامل مما أدى لوفاتها.

وجددت محكمة جنح النهضة، تجديد حبس المتهم "م.ح" 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته "ي. ا"، واستعجلت نيابة السلام، تقرير الطب الشرعي، الخاص بواقعة وفاة "ربة منزل" بمنطقة النهضة بمدينة السلام، لبيان وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه، وأمرت نيابة السلام، بحبس "م.ح"، المتهم بقتل زوجته بمنطقة النهضة بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام، إخطارا من مستشفى السلام، بوصول سيدة مصابة بنزيف داخلي وكدمات وتم إيداعها العناية المركزة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجني عليها "م.ح"، ليتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.