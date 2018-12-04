مصر | نشرة مرور "الخليج 365": كثافات بالقاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": كثافات بالقاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء أعلى الطرق الرئيسية والمحاور أحجام مرورية بسبب زيادة الأحمال بنطاق القاهرة والجيزة، بالتزامن مع انتشار خدمات أمنية ومرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام والكشف عن السائقين متعاطي المواد المخدرة.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات الدفع الرباعي والإغاثة العاجلة والدرجات النارية بمحيط فاعليات المعرض العالمي الذي تنظمة القوات المسلحة " ايديكس2018"، لتنظيم حركة سير السيارات.

ويشرف اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، على انتشار الخدمات المرورية لتسير حركة السيارات، وحذرت إدارة المرور قائدى السيارات بضرورة تجنب استخدام محور المشير واستخدام طريق السويس بديلًا بسبب الازدحام وتوافد الوفود الأجنبية.

وتباطئت الحركة المرورية بمحور الثورة أمام المتجهة الى مصر الجديدة، ورصدت المتابعات الميدانية، أحجام مرورية أمام القادم من كوبري التعمير ومتجه للحرفيين، كذا شارع الخليفة القاهرة نتيجة منطقة الاعمال، كذا كوبري اكتوبر امام القادم من الشرق القاهرة ومتجه الى وسط المدينة والجيزة، ومحور صلاح سالم والنصر والاوتوستراد ظهرت احجام مرورية بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية.

وتباطئت حركة السيارات اعلى الطريق الدائري امام القادم من طريق إسكندرية الزراعى ومتجه إلى منطقة المرج والسلام، كذا القادم من الأقاليم ومتجه إلى موقف السلام الجديدة، كذا القادم من قليوب ومتجهة الى وسط العاصمة مرورا بنفق المؤسسة كثافات متوسطة.

ورصدت المتابعات الميدانية، زحام مروري أعلى الطريق الدائرى أمام القادم من مناطق الجيزة والمتجه إلى القاهرة الجديدة والسلام، وكذا اتجاه الاوتوستراد امام القادم من المنيب.

ورصدت المتابعات، كثافات مرورية اعلى محور صفط امام المتجهة الجيزة، فيما تباطئت حركة المركبات بطريق الإسماعيلية الصحراوي تجاه كوبري الهايكستب وكذا طريق السويس نتيجة أعمال التوسعه فيما ظهرت أحجام مرورية بمحور صلاح سالم من الاتجاهين وبخاصه منطقة نفق العروبه بسبب زيادة الاحمال.

وانتظمت الحركة المرورية اعلى الطرق السريعة والصحراوية ( إسكندرية الصحراوي، القطامية - العين السخنة، السويس الصحراوي، القاهرة - بلبيس).

وظهرت أحجام مرورية بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة (كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة)، فيما تباطئت الحركة المرورية، بشارعي فيصل والهرم، وصولًا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، كذا محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة،.

وكما ظهرت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو أمام القادم من مدينة أكتوبر والمتجه إلى ميدان لبنان وينصح باستخدام البدائل "محورى روض الفرج والواحات والمسطحات الأرضية".

وشهد محور الكورنيش أمام القادم من مناطق جنوب القاهرة، ومحور النصر ومناطق وسط العاصمة، كثافات متوسطة.

