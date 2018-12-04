مصر | الحبس 5 سنوات لعناصر تشكيل عصابي بتهمة سرقة مواد بترولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس 5 سنوات لعناصر تشكيل عصابي بتهمة سرقة مواد بترولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح السلام برئاسة المستشار محمد جمال، بحبس 5 متهمين 5 سنوات مع الشغل لكل متهم بتهمة سرقة 4 أطنان مواد بترولية من تحت الأرض.

وكشفت تحقيقات نيابة السلام عن تفاصيل مثيرة، في واقعة ضبط أخطر تشكيل عصابي تمكن من حفر سرداب أسفل شقة مستأجرة بالطابق الأرضي، لتركيب "محبس" على ماسورة خط أنابيب البترول، قريب من الشقة، وتابع لإحدى شركات المواد البترولية "بنزين" لسحب المواد البترولية منه، ونقلها بسيارة نقل "فنطاس" بقصد بيعها.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن الشقة المستأجرة تقع خلف قسم ثان السلام، وتمكن المتهمين من سرقة 4 أطنان مواد بترولية من خط أنابيب البترول على مدار 3 سنوات دون أن يدري بهم أحد بعد أن أحاطوا المكان بسور.

وأضافت التحريات أن المتهمين حفروا في الأرض حفر بعمق 8 أمتار حتى وصلوا إلى خط أنابيب البترول التابع للدولة، وجلبوا موادا استخدموها في عملية سحب المواد البترولية بقيمة 400 ألف جنيه، وكانت العصابة تبيع تلك المواد في السوق السوداء بعد تعبئتها في فنطاس، وتحميلها في سيارات نقل حيث تمكن المتهمين من تكوين ثروة طائلة من وراء بيع تلك المواد البترولية.

وتم كشف أمر التشكيل العصابي عندما نزل أحد المتهمين لسرقة المواد البترولية، وأثناء تركيب المحبس انفجرت الماسورة وأغرقت المكان، مما أدى لإصابة المتهم ونقله إلى المستشفى وأثناء استجوابه اعترف بالواقعة.

وانتقلت فريق من النيابة العامة لمعاينة المكان، حيث وجدوا سرداب تحت الأرض بعمق 8 أمتار ووجود ماسورة مواد بترولية ملحق بها محابس لسرقتها، لتأمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، واستدعاء مسئولي شركة الغاز المسئولة عن مواسير المواد البترولية، التي أكدت في تقريرها أن المتهمين تمكنوا من سرقة 4 أطنان من المواد البترولية بنزين وسولار لتأمر النيابة بإحالة للمحاكمة أمام محكمة جنح السلام برئاسة المستشار محمد جمال الذي أمر بحبسهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.