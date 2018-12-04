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غادة والى تشارك فى الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت  غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فى الاجتماع المشترك بين مجلسى وزراء الصحة والشئون الاجتماعيه العرب بشرم الشيخ، الذى يشهد فى أول  جلساته مناقشة سياسات الحماية الاجتماعية فى الدول العربية التى تمر بحالات النزاع والمتأثرة بالنزاعات والاحتلال الاسرائيلى.

كما يناقش الاجتماع مشروع الاستيراتيجية العربية لكبار السن.

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