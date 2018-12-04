شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة الخطة الاستثمارية للقاهرة ومطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة الخطة الاستثمارية لمحافظتى القاهرة ومطروح بحضور كلا من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محافظ القاهرة و اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح وعدد من المسئولين ويعقب هذا الإجتماع يلتقي رئيس الوزراء بسفير سويسرا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين

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