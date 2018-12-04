شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر حكومية فرنسية: قرار مرتقب بتعليق زيادة الضرائب على الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر حكومية، إن رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، سيعلن تعليق زيادة الضرائب على الوقود.

وقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات حاشدة فى الأيام الماضية، احتجاجا على الإجراءات الإصلاحية التى اتخذها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والتى أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود، حيث اندلعت أعمال عنف، واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وقد قام المتظاهرون بتدمير السيارات والمحال التجارية فى أرقى أحياء العاصمة الفرنسية، كما قاموا بتشويه قوس النصر، والذى يمثل أحد أهم معالم باريس.