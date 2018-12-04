محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات: يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بمحافظي القاهرة ومطروح في مقر المجلس. ومن المقرر أن يتم عرض الخطة الاستثمارية لكل محافظة في الفترات المقبلة، يعقب ذلك لقاء رئيس الوزراء مع بول جارنييه سفير سويسرا في القاهرة.​

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي محافظي القاهرة ومطروح على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .