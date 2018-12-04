وزير الإنتاج الحربي لـ"الخليج 365": اليوم الأول من "إيديكس 2018" ناجح بكل المقاييس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني رجب:

قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن معرض "إيديكس 2018" الذي تستضيفة القاهرة شهد مشاركة كثيفة من قبل عدد من الوفود الأجنبية والعربية والدول الصديقة، لافتًا إلى أن المعرض يشبه معارض التي تنظمها الدول الصناعية الكبرى في العالم.

وأضاف العصار في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه يجب على الشعب أن يفخر بقواته المسلحلة المصرية التي تسعى للوصول لمصاف الدول المتقدمة في تكنولوجيا الأسلحة.

ولفت إلى أن اليوم الأول من المعرض كان ناجحًا بكافة المقايس.

وانطلق معرض "إيديكس 2018"، في المركز المصري للمعارض الدولية، أمس الاثنين ويستمر حتى يوم 5 ديسمبر 2018 بمشاركة كبرى الشركات المصرية العاملة في الصناعات الدفاعية إضافة إلى العديد من الشركات العالمية التي ستشارك بمنتجاتها في المجالات الدفاعية، تحت اسم "المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر".​