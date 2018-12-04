مصر | ضبط 61 قضية مخالفة في حملات تموينية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 61 قضية مخالفة في حملات تموينية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 61 قضية تموينية تنوعت في ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 13 عدم الإعلان عن أسعار، 11 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 8 إدارة منشأة بدون ترخيص، 16 انتاج خبز ناقص الوزن، 5 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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