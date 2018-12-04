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مصر | ضبط 61 قضية مخالفة في حملات تموينية بالجيزة

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 61 قضية تموينية تنوعت في ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 13 عدم الإعلان عن أسعار، 11 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 8 إدارة منشأة بدون ترخيص، 16 انتاج خبز ناقص الوزن، 5 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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