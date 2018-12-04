أخبار مصر | فرنسا تعلن إلغاء اجتماع مع ممثلين عن "السترات الصفراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تعلن إلغاء اجتماع مع ممثلين عن "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية، إلغاء اجتماع مع ممثلين عن "السترات الصفراء" بعد تلقي عدد منهم تهديدات بالقتل، وذلك على خلفية الاحتجاجات التى تصاعدت في الأيام الأخيرة بالعاصمة باريس.

وتشهد باريس مؤخرا احتجاجات يقوم بها ما يعرفون بأصحاب "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.

ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار الوقود الذي تقول الحكومة إنه ضروري لدعم برامج البيئة.