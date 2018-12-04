شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة، أن إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، بلغت حتى الآن مليار و736 مليون جنيه حتى الآن.

وأضافت المصادر، لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن تنتهى الفترة التى حددتها وزارة الإسكان لحجز وحدات الإعلان العاشر منتصف الشهر الجارى.

وتابعت المصادر، إن إجمالى المبالغ التى حصلتها مكاتب البريد نظير بيع كراسات الشروط تخطت الـ25 مليون جنيه.

وكانت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، قد أكدت أنه يتم طباعةكراسات شروط يوميا، وذلك لتلبية احتياجات راغبى التقدم لحجز شقة بالإعلان العاشر لمشروع الاسكان الاجتماعى، مؤكدة أن الكراسات ستكون متاحة بمكاتب البريد حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.