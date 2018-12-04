شكرا لقرائتكم خبر عن قطريلكس تكشف دور رئيس الحرس الأميرى هزاع الشهوانى فى قمع القطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين، عن الدور الذى يلعبه هزاع الشهوانى، رئيس الحرس الأميرى كسيف مسلط على رقاب القطريين.

ووصف الحساب هزاع الشهوانى بأنه أداة سيده المفضلة لقمع المواطنين وإحباط أى هبة، وفرض القمع والإذلال على أبناء القبائل القطرية المعارضة للنظام.

ووفقاً لما كشفه "قطريليكس" فإن تميم استخدم رئيس الحرس الأميرى في مهام قذرة، فجعل هزاع الشهوانى سيفا مسلطا على رقاب المواطنين، ووظفه للتنسيق مع نظام الملالى فى إيران لدعم العمليات التخريبية في أوروبا.

كما دفعع تميم بن حمد الشهوانى لتنفيذ أنشطة مشبوهة لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار فى البحرين، واشترك مع خالد الخاطر لمساندة الخلايا المتطرفة فى هولندا.