شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: تمنيت مشاركة «الثقافة» في بينالي شرم الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدورة الثالثة لبينالي شرم الشيخ الدولي للفنون، مع قموسير عام البينالي، الدكتور جمال مليكة، بحضور 50 فنانا تشكيليا من مختلف دول العالم.

وقال المحافظ في كلمته خلال حفل الافتتاح، مساء الاثنين: «على أرض السلام نستقبلكم بالحب والفرحة، والمحافظة تقوم بمفردها بتمويل البينالي، وكنا نتمنى مشاركة وزارة الثقافة هذا الحدث العالمي».

وأضاف: «قادرون على تنظيم البينالي، والتجارب تشهد لنا نجاحنا في جميع المؤتمرات والأحداث التي أقيمت على أرض شرم الشيخ، وآخرها منتدى شباب العالم»، داعيًا المشاركين إلى زيارة دير سانت كاترين.

وتابع: «مدينة شرم الشيخ آمنة، وأنتم سفراءنا في العالم، ادعو أقاربكم وأصدقاءكم لزيارة مدينة السلام، وأكدوا لهم مدى الأمن والأمان الذي رأيتموه».

من جهته، أعلن الدكتور جمال مليكة سعادته بالإشراف للمرة الثالثة على البينالي، مؤكدًا أنه يأتي بجهود فردية خالصة وبالتعاون مع محافظة جنوب سيناء لدعم السياحة المصرية.

محافظ جنوب سيناء يفتتح بينالي شرم الشيخ - 3 ديسمبر 2018

محافظ جنوب سيناء يفتتح بينالي شرم الشيخ - 3 ديسمبر 2018