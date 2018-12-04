شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة «الإخوان».. «الحل هو الحل» (وثائقيات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى الوقت الذى كانت فيه جماعة الإخوان المسلمين «تهادن» رأس السلطة المتمثل فى الملك فاروق عام 1948، كان «النقراشى» ورجاله على الجانب الآخر يرصدون تحركات عناصر الإخوان فى محاولة لكشف أسرار التنظيم الخاص للجماعة، والذى كان يقوم بتنفيذ غالبية العمليات تحت مسمى «الكفاح المسلح».

الوثيقة النادرة، التى تنشرها «المصرى اليوم»، تثبت أن البوليس السياسى قد وضع المرشد العام للجماعة، الشيخ حسن البنا، «تحت المراقبة» أثناء حرب فلسطين!..

الوثيقة عبارة عن تقرير صادر من ضابط الاتصال بقسم البوليس السياسى بمحافظة الإسماعيلية.. ونصها كالتالى:

«حضرة صاحب العزة/ المدير العام لإدارة عموم الأمن العام..

بناء على تكليفى من قبل سعادتكم بمراقبة الشيخ حسن البنا عند حضوره لمدينة الإسماعيلية يوم 20 الجارى وملاحظة اتصاله بضابط المخابرات ليز.. أتشرف بأن أبلغ عزتكم أن الميجر ليز قد نقل من القطر المصرى فى شهر أكتوبر سنة 1947، وعين بالسفارة البريطانية بباريس. وقد عين مكانه الميجر سمرز، وقد عينّا كونستابل لمراقبة مكتب هذا الضابط من صباح اليوم المذكور حتى الساعة السادسة مساء، فلم يحضر إليه أحد.

وقد راقبت هذا الميجر بنفسى هو وضابط المخابرات من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل حيث دعوتهما إلى تناول العشاء معى بالنادى الفرنساوى بالإسماعيلية، وقد ساعدنى فى هذه المراقبة رئيس مكتب القسم السياسى بالإسماعيلية، حيث عين كونستابلين لمراقبة الأماكن والمنازل التى قد يتردد عليها الشيخ حسن البنا عند حضوره لمدينة الإسماعيلية يوم 20 الجارى من الصباح حتى الساعة الحادية عشرة مساء إلا أنه لم يحضر إطلاقا إلى الإسماعيلية، ولم يلاحظ على الميجر سمرز ما يدعو إلى الريبة. وبهذه المناسبة أتشرف بإبلاغ سعادتكم أننا لاحظنا أن منطقة الإسماعيلية أصبحت ذات أهمية خطيرة نظراً لتركز القوات البريطانية فيها، ووجود جاليات أجنبية كبيرة ووقوعها على الطريق الرئيسى من وإلى فلسطين. وأن القسم المخصوص المكلف بمراقبة النشاط السياسى والطائفى بهذه المنطقة أصبح مرهقاً بكثرة العمل وعدم توافر القوات اللازمة ووسائل المواصلات.

وأرى توفير الوسائل اللازمة له من وسائل الانتقال وتزويده بالعدد اللازم من الكونستابلات والعساكر حتى يتمكن من القيام بالمهمة الموكلة إليه على الوجه الأكمل.

وتفضلوا عزتكم بقبول فائق الاحترام،،،،

ضابط الاتصال (صاغ): شريف العبد

الإسماعيلية 22 مايو 1948»

ورغم أن الوثيقة لم تحمل اتهاماً مباشراً للشيخ «البنا» بعمالته للمخابرات البريطانية، إلا إنها أوردت الكثير من الشكوك والجدل، خاصة التوقيت الحساس لها وهو «20 مايو»، أى بعد تحرك القوات المصرية إلى فلسطين بنحو خمسة أيام!.. ولكنها تشير إلى أن «المرشد» كان فى دائرة الشك الأمنية أو «تحت المراقبة»، حيث يشير التكليف إلى مراقبة اتصاله بالضابط «ليز». ووفقاً للرد «فقد نقل الضابط الإنجليزى من القطر المصرى منذ عام 1947»، مما يعنى أن الشكوك كانت قائمة قبل هذا التاريخ بشهور.. وربما سنوات!

بعد أقل من شهرين من هذا التاريخ، واعتباراً من شهر يوليو عام 1948 عادت الانفجارات من جديد لتهز شوارع وميادين القاهرة، والطائفة المستهدفة- بالطبع- كانت اليهود. فقد انفجرت شحنة من الديناميت فى محل شيكوريل بوسط القاهرة، تبعها انفجاران فى محلى بنزايون وجايتنو فى الشهر التالى. وأمام هذه الانفجارات التى أشارت أصابع الاتهام فيها إلى الإخوان، أعد عبدالرحمن عمار، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن، مذكرة حول جماعة الإخوان المسلمين قال فيها «إن الجماعة ترمى إلى الوصول إلى الحكم بالقوة والإرهاب، وإنها اتخذت الإجرام وسيلة لتنفيذ أهدافها، فدربت شباباً من أعضائها أطلقت عليهم اسم «الجوالة»، وأنشأت لهم مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية وأخذت تجمع الأسلحة والقنابل والمفرقعات وتخزنها وساعدها على ذلك ظروف حرب فلسطين.

وثيقة المراقبة

المذكرة استعرضت الحوادث التى قامت بها الجماعة بحيث أصبح وجودها يهدد الأمن العام والنظام تهديداً بالغ الخطر، وأنه بات من الضرورى اتخاذ التدابير الحاسمة لوقف نشاط هذه الجماعة التى تروع أمن البلاد.

وأمام تصاعد حدة التوتر بين النقراشى وجماعة الإخوان أحس «البنا» أن النقراشى يتجه إلى إصدار قرار بحل الجماعة، فأجرى عدة اتصالات بقيادات أمنية فى البوليس المصرى لعل أبرزها مع أحمد مرتضى المراغى «بك» مدير الأمن العام، وهو ما أورده الأخير فى مذكراته الصادرة عن «دار المعارف » بقوله: «كنت معتادا أن أتوجه كل يوم جمعة إلى حلوان حيث منزل الأسرة لأقضى يوم العطلة وأنعم بدفء حلوان وشمسها فى أيام الشتاء. وفى يوم جمعة من شتاء عام 1947 وكنت مديرا للأمن العام، تأهبت للخروج لأتمشى فى الصحراء التى تفصل حلوان عن النيل، وعند الباب رأيت شخصا واقفا تقدم إلى يحيينى فسألته من هو؟ فقال إنه يحمل إلى رسالة من الشيخ حسن البنا، وسلمنى إياها، فتحتها فوجدت أن الأستاذ قد حضر إلى حلوان ليلقى خطابا فى حفل تقيمه جماعة الإخوان، وأنه علم بوجودى فى حلوان ويريد مقابلتى فى وزارة الداخلية ليطلب منى أن أراجع قرار عقوبة وقعها على أخيه رئيسه الذى كان يعمل برتبة كونستابل فى البوليس، لمخالفة ارتكابها، ولما راجعت أسباب العقوبة، قلت له إن رئيسه محق فى توقيع العقوبة، فقال أرجو أن تسامحه، وسأحاول أن أهديه لكى لا يعود إلى مثلها، وأذكر أنى قلت له: إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء، فأطرق قائلا: نعم نعم، قلت له: سأوقف تنفيذ العقوبة ولا أرفعها، فإذا مضى زمن وحسن سلوكه فإنى سأرفعها وشكرنى وانصرف. وفى الساعة الخامسة حضر الأستاذ البنا وكان ذا لحية لا هى طويلة ولا هى قصيرة خفيف الخطى سريع الحركة والكلام، آية فى الذكاء، يركز عينيه اللامعتين على محدثه، ثم يحض وجهه ثم يعود إلى التحديق، وكان دمث المعشر حلو الحديث لا يمل منه الإنسان، إذ إن طبيعته الدينية خلت من التزمت، وبعد شرب القهوة وتبادل التحية، قال: أعذرنى إذا قطعت عليك عطلتك ولكن وددت أن أختلى بك بعيدا عن مكتبك، لأن عندى أشياء أود أن أقولها وأود منك الإصغاء إليها.

قلت: تفضل ومرحبا بك.

قال: عندى رسالة شفوية أرجو أن توصلها إلى القصر لأنى أعلم أنك الوحيد الذى ستنقلها بأمانة، لقد كنت صديقا للمرحوم والدك (يقصد الشيخ مصطفى المراغى شيخ الأزهر) وقصدتك شخصيا فى موضوع، وأجبت رجائى فارتحت إليك، كما كنت أرتاح لوالدك.

قلت: وما الرسالة؟

قال: إن رئيس الحكومة- يقصد النقراشى- يريد حل جماعة الإخوان المسلمين وهذا قرار بالغ الخطورة. وقد تكون له مغبة وعواقب وخيمة أخشى منها كثيرا، إذ إنه لابد أن يقع بيننا وبين الحكومة صدام عنيف، ولا شك أنك تدرك ذلك بوصفك مديرا للأمن العام، ونحن الإخوان نشعر بأن رئيس الحكومة (النقراشى باشا) قد جر الملك فاروق إلى خصومتنا، بما أرسله إليه من تقارير وضعها له عبد الرحمن عمار وكيل الداخلية تتضمن أننا نريد قتل الملك وننبذ تصرفاته.

قلت: يا أستاذ حسن هل تأذن لى أن أدبر لك مقابلة مع النقراشى باشا لعلك تستطيع فيها بلباقتك وحكمتك أن تصفى الجو بينه وبينكم؟

قال الشيخ حسن وهو يرفع يديه: لا أمل فى الوفاق معه، إنى أعرف طباعه، إنه عنيد وركب رأسه، ثم إننا نستطيع أن نصبر على رئيس الحكومة لأنه قد يترك منصبه فى أى وقت، أما الملك فهو باق.

سكت ملياً، ثم نظرت إلى الأستاذ فوجدته يحدق فى بنظرة نفاذة ليعرف تأثير كلامه.

قلت: يا أستاذ حسن إن رسالتك خطيرة، وسأبلغها إلى الملك، وسأبلغ رأيك فى حل الإخوان وخطورة عاقبته إلى النقراشى.

هز الأستاذ رأسه وقال: إنى أعرف أنه عنيد، وسينفذ رأيه، ولكنى رجوتك أن تخبر الملك عله يقنعه بالعدول عن تلك الجريمة النكراء.

وقدحت عينه شررا وقال:

نعم إنها جريمة نكراء يريد النقراشى ارتكابها، هل يظن أننا لعبة فى يده يستطيع تحطيمها بسهولة؟!

وتقلب الشيخ الوديع نمرا هائجا، ولكنه عاد إلى طبيعته الهادئة حينما رآنى أنظر إليه.

وضحك قائلاً:

لا تؤاخذنى إذ نسيت نفسى!

قلت: يا أستاذ حسن: إن الإخوان المسلمين أصبح عددهم كبيراً، وأصبحوا قوة وخصومكم يقولون: إنكم انحرفتم عن أن تكونوا جماعة دينية، وأصبحتم حزباً سياساً، لأنكم تقولون إن الإسلام دين وسياسة، فلماذا لا تتقدمون للانتخاب ليكون لكم نواب يدافعون عن وجهة نظركم؟

قال الشيخ حسن: لقد قدمنا بعض المرشحين من أعضاء الجماعة إلى الانتخابات لا باعتبارهم إخوانا مسلمين، لأننا نعلم أن الحكومة ستعمل على إسقاطهم، ولكن كمستقلين ولكن الحكومة عملت جهدها على إسقاطهم، أتدرى يا أستاذ مراغى متى نستطيع دخول الانتخابات بصفتنا إخوانا مسلمين.؟

قلت: يا أستاذ حسن وماذا يصنع وزراؤكم فى رخص نوادى الميسر والملاهى والبارات والخمر؟

ضحك الأستاذ وقال: هذه قفشة لا بأس بها، ولكن تتعدل، وعسى أن يستطيع وزراؤنا إزالة ذلك المنكر.

قلت: لعل هذا من باب «والله لنخوضن إليكم الباطل حتى نصل إلى الحق»، أو من باب الضرورات تبيح المحظورات.

قال الأستاذ: نعم لك الحق لقد فهمتها جيدا وفسرتها يا أستاذ مرتضى.

وفى اليوم التالى- والحديث للمراغى فى مذكراته - قابلت النقراشى باشا ورويت له الرواية..

فهز رأسه استخفافا وقال:

كان أحسن لو لم تقابله.

قلت له: بل كان واجباً، ثم أخبرته بأنى سأرسل تقريرا إلى الملك عن مضمون رسالته له فصرخ قائلا:

إنى آمرك ألا ترسل شيئاً إلى الملك.

قلت: لقد وعدته.

قال: كيف تعده من دون إذنى؟

قلت: قد أكون أخطأت وأرجوك أن تبلغ الرسالة أنت إلى الملك.

وكنت بالفعل قد كتبت تقريرا بموضوع المقابلة سلمت النقراشى نسخة منه فصاح قائلا:

هل تريد أن تفرض على رأيك؟

قلت أعلم أنى موظف فى وزارة الداخلية، وأنت الوزير، ولكنى بصفتى مديرا للأمن العام، أقول لك: إن العواقب خطيرة.

وفى هذه الأثناء دخل عبد الرحمن عمار وكيل الوزارة، وكان النقراشى هائجا، فأشار إليه النقراشى بالجلوس، وقال:

انظر ما فعله مدير الأمن وقص عليه الرواية.

وإذا بعبد الرحمن عمار يقول:

على كل حال المسألة منتهية يا دولة الرئيس، فقد انتهيت من وضع قرار حل جماعة الإخوان المسلمين، وسأعرضه غدا على دولتكم لتوقيعه».

هالنى الأمر- والحديث مازال للمراغى- فقلت: أرجو يا دولة الرئيس أن تقدر خطورة الأمر وأن تتمهل فى إصدار القرار، إن الإخوان المسلمون يشكلون منظمات وخلايا سرية لا علم لوزارة الداخلية حتى الآن بأسماء أعضائها، وقد يكون بعضهم داخل الوزارة ومن حراس الأمن، وأنا أعلم أن كثيرين من ضباط الجيش هم من جماعة الإخوان.

قال النقراشى: هل تريد أن نرى الإرهاب وتريد أن نعترف بشرعيتهم لأنه حكم على بعضهم بالسجن؟ فهل تسمح لهذه الجماعة بأن تتمادى إلى حد قتل القضاة؟ لابد لى من حل هذه الجماعة.

ثم ضحك وقال: إنى أعرف ديتها، إنها رصاصة أو رصاصتان فى صدرى.

وصدقت نبوءة النقراشى، إذ حين توجه إلى وزارة الداخلية حوالى الساعة التاسعة صباحا وهم بدخول المصعد، تقدم منه شاب يرتدى ملابس ضابط بوليس، وأطلق عليه رصاصة من الخلف أصابت القلب وتوفى على إثرها.

شهادة مدير الأمن العام أحمد مرتضى المراغى السابقة تشير إلى عدة نقاط مهمة أولاها: أنه كونه مديرا للأمن العام وتحدث إلى وزير الداخلية، إلا أن كل منهما لا يعلم شيئاً عن الخلايا السرية للإخوان، كذلك إشارته إلى أن كثيرين من ضباط الجيش أعضاء فى جماعة الإخوان !.. ولكن الأخطر.. هو أن النقراشى نفسه كان مدركاً أن نهايته «رصاصة أو رصاصتان فى صدره»..!

وفى نفس التوقيت الذى كان يتحرك فيه البنا للحيلولة دون صدور قرار الحل، أسرع «المرشد» برفع رسالة إلى الملك- رغم طلب الوساطة الذى وجهه للمراغى فى لقاء حلوان- فى يوم 4 ديسمبر 1948 يكيل فيها الاتهامات للنقراشى.

ولم تشفع هذه الرسالة فى إرجاء قرار الحل، فقد سبق السيف العزل وصدر القرار بعد أيام وتحديداً فى 8 ديسمبر من العام نفسه. وبعد قرار الحل بنحو عشرين يوماً، وفى يوم 28 ديسمبر كان محمود فهمى النقراشى يتجه إلى المصعد الذى يوصله إلى مكتبه بوزارة الداخلية، عندما أطلق عليه طالب يرتدى ملابس ضباط البوليس ثلاث رصاصات فى ظهره.

سقط النقراشى لافظاً أنفاسه الأخيرة، والمثير أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن البوليس السياسى كان قد طلب اعتقال هذا الطالب «عبدالحميد أحمد حسين» ضمن من تقرر اعتقالهم من شباب الإخوان، إلا أن النقراشى باشا- نفسه- رفض، على حد شهادة المؤرخ عبدالرحمن الرافعى، لأن والد الطالب كان موظفاً بوزارة الداخلية، ومات فقيراً فقرر النقراشى تعليم ابنه بالمجان.

وفى النهاية كان هو القاتل.