شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا صحة لعقد امتحانات المرحلة الابتدائية بالنظام القديم شفويا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لما تردد بشأن عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب من الثانى حتى الخامس الابتدائى بشكل شفوى.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"الخليج 365" إن ما تردد حول عقد الامتحانات للطلاب بشكل شفوى غير صحيح.
وشددت المصادر على أنه لا يوجد أى تغيير بشأن شكل وأسلوب الامتحانات بالنسبة لطلاب النظام القديم وما يتردد غير صحيح.
وأوضحت المصادر، أن المديريات بدأت فى التجهيز لعقد الامتحانات فى المواعيد المحددة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى.
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