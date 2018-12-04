شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "اتصالات البرلمان" يطالب بتفعيل القانون لمواجهة صفحة"المختلط" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يجب على المؤسسات الرياضية المُتضررة من صفحة "المختلط 1911" وما تنشره من أكاذيب وادعاءات، التواصل مع الجهات المعنية والتعاون مع وزارة الاتصالات للتحقيق فى بث هذه الصفحة لأخبار مغلوطة من شأنها الإضرار بالكيانات الرياضية وتشويه المؤسسات الوطنية.
وأضاف زيدان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الخطوة التالية لهذا التحقيق تكون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتواصل مع الجهات المعنية بدولة الإمارات الشقيقة لضبط المسئول عن الصفحة، وتفعيل القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشار أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أنه فى حالة تقدم عدد من أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة بحق تلك الصفحة، سيكون هناك اجتماع للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور ممثلى لوزارات الداخلية والاتصالات بالتعاون مع لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس لمتابعة تداعيات هذه الصفحة والقائمين عليها.
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