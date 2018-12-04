أخبار مصر | "موانئ البحر الأحمر": إعادة فتح ميناء نويبع البحري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "موانئ البحر الأحمر": إعادة فتح ميناء نويبع البحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء الساعة 10.30 مساءً بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.



وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.