شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 201 سفن قناة السويس بحمولة 13.5 مليون طن فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الإثنين، عبور 201 سفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 13.5 ملايين طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 51 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم السبت 53 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، فيما عبرت يوم الأحد، قناة السويس 49 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت قناة السويس أمس الأثنين 48 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ4 أيام الماضية إلى 201 سفن بحمولة 13.5 ملايين طن.