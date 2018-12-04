شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الاثنين، منها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، وتحذير هيئة الأرصاد من عدم استقرار الأحوال الجوية بعد غد الأربعاء لمدة 72 ساعة، واستلام مصر 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

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الأرصاد: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية الأربعاء لمدة 72 ساعة

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