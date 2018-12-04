شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاوقاف والمفتى يغادران اليوم للعاصمة الاماراتية للمشاركة بحلف الفضول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر اليوم الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ،والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ،والدكتور عباس شومان ،وكيل الأزهر السابق ،والدكتور محمد المحرصاوى،رئيس جامعة الأزهر ،والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر ،القاهرة اليوم الثلاثاء ،الى العاصمة الاماراتية ابو ظبى ،وذلك للمشاركة بالملتقى السنوى الخامس "منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة" الذى يسعى إلى ترسيخ قيم التسامح والسلام بين مختلف الديانات، وينبذ كل أشكال التطرف والعنف، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، والذى يحظى برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتي، ليؤسس لحلف فضول عالمى جديد.

ومن المقرر أن يشارك فى أعمال الملتقى 800 شخصية من العلماء والمفكرين وممثلى الأديان من 120 دولة، ووزراء الشؤون الإسلامية والمفتون فى العالم الإسلامي، وممثلو المجالس الإسلامية فى أوروبا وأمريكا، ومستشار الرئيس الأمريكى للحريات الدينية، ووفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية والإنسانية، ومؤسسات المجتمع المدنى على مستوى العالم، ويناقش خلاله 70 ورقة بحثية محكمة ومقدمة من شخصيات بارزة.