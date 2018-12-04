شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل ، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة و سوء الأحوال الجوية في مطارات الوصول.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن رحلة الخطوط نسمه 110 المتجهة إلى حائل ، ورحلة الخطوط فلاي ناس 264 المتجهة الي الرياض، ورحلة الخطوط اللبنانية 305 المتجهة الي بيروت، ورحلة الخطوط السعودية 310 المتجهة الي الرياض، تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل.