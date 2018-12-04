شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار جزئيا بحى الخليفة بالقاهرة دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حى الخليفة بالقاهرة، مساء اليوم ، انهيار جزئى فى عقار قديم بمنطقة الخرطة ، دون أن يسفر عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالحى من إخلاء العقار من السكان دون المنقولات، وجارى حصر السكان، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن العقار وانتداب لجان للمعاينة، مع منع السكان الصعود للعقار.

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انهيار عقار جزئى (2)



انهيار عقار جزئى (3)



انهيار عقار جزئى (4)

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