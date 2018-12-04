شكرا لقرائتكم خبر عن «الجايكا» اليابانية تمنح الدكتور هاني هلال الجائزة التقديرية لهيئة التعاون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي«جايكا»، الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الأسبق، الجائزة التقديرية لهيئة التعاون الدولي بأسم رئيس الجايكا، نظراً لما قام به من إسهامات في دعم مشروعات التعاون المصري الياباني في مجالات التعليم والثقافه بجمهورية مصر العربية، وتمنح الجايكا هذه الجائزة للشخصيات والمنظمات للإشادة بإنجازاتهم البارزة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية من خلال أنشطة التعاون الدولي التي تقوم بها الجايكا.

وقد قامت الجايكا خلال هذا العام في دورتها الرابعة عشر بمنح الجائزة للدكتور هاني هلال من مصر ضمن 49 شخصية ومنظمة، منهم ٣٥شخصية و١٤ منظمه من ١٧دوله مختلفه، وقد قامت نوريكو سوزوكي، النائب الأول لرئيس الجايكا ونائب رئيس مجلس أمناء مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «E-JUST»، بتسليم هلال هذه الجائزة على هامش الاجتماع الثامن عشر لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «E-JUST» في 3 ديسمبر 2018 بالقاهرة.

وجدير بالذكر أن الدكتور هاني هلال هو الأمين العام للجنة التسيير الخاصة بالشراكة المصرية اليابانية للتعليم المعلنه باليابان في ٢٠١٦ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان.