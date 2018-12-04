شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رانيا يوسف على «أزمة الفستان» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن ملابسات فستانها المثير للجدل، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، مشيرة إلى أن «البطانة الداخلية للفستان قد رفعت دون أن تشعر».

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، أن «بعض المصورين الحاضرين للمؤتمر استغلوا هذه اللحظة وصوروها».