شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء المفقودين على متن مركب الزعفرانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفرالشيخ، إن مركب «الحاج ياسين الزهري»، الذي فقد بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس، كان على متنه 14 صيادا منهم 12 من عزبة البرج بدمياط و2 آخرين من برج البرلس، ملك حمدي عبد المحسن غنيمي، من برج البرلس بكفر الشيخ وآخر من دمياط، وأن المركب كان في رحلة صيد.

فيما أوضح حمدي غنيمي، صاحب المركب لـ«المصري اليوم»، إن المركب خرج في رحلة صيد من ميناء الأتكة بالسويس يوم الجمعه قبل الماضيه إلا أنه تاخر عن موعده في رحلة العوده، وأنه علم من بعض البحاره وأصحاب المراكب بالمنطقه أنهم شاهدوا بعض أشلاء المركب عائمة في مياه البحر، وتاكدوا من غرقه، مطالبا الجهات المعنيه بالبحث عن الجثث وانتشالها وإنقاذ أي ممن كانوا على متنه إن كان بعضهم مازالوا أحياء، كما طالب بمعرفة سبب غرق هذا المركب.

وأضاف حمدي غنيمي، صاحب المركب أن من كانوا على متن المركب هم: (كرم الله محمد مسعد، النبوي أحمد أحمد، خميس سعيد كامل، عبده عبده أبوالمعاطي، هشام بدر السيد، مصطفى أحمد محمد، شعبان السيد محمد، حسن إبراهيم محمد، رشدي فوزي جمعة، ناجي ناجي محمد، عماد مسعد شلبي، حازم محمد محمد الغريب، يحي زكريا عبدالمجيد، مسعد علاء مسعد خليل).