شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: 6 ملايين جنيه لصيانة وتجديد عدة مساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اعتمادات مالية جديدة لإحلال وصيانة بعض المساجد على مستوى الجمهورية.

وصرح وزير الأوقاف بأن الاعتمادات المالية التي تم اعتمادها، الاثنين، تأتي في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد على مستوى الجمهورية، وأنها بلغت نحو 6 ملايين و896 ألف جنيه.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الأوقاف إن اختبارات التصفية النهائية للمسابقة التشجيعية المحلية في حفظ القرآن الكريم لعام 1440هـ 2019م ستبدأ بديوان عام الوزارة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، لافتًا إلى أهمية أن يحضر جميع المتسابقين بطاقة الرقم القومي أو إثبات قيد مدرسي مع شهادة الميلاد. وقال إنه سيتم إجراء الاختبارات يوم الخميس المقبل للمتسابقين من مديريات: (القاهرة، الجيزة، الفيوم، القليوبية).