القائم بأعمال السفارة الأمريكية لـ"الخليج 365": سعيد بالمشاركة في "إيديكس 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب:

أبدى توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة، سعادته بالمشاركة في معرض "إيديكس 2018"، الأول في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال "جولدبرجر"، في تصريحات لـ"الخليج 365": "سعيد بالمشاركة في المعرض كونه الأول من نوعه"، مضيفًا: "أفخر بمشاركة أكثر من 40 شركة أمريكية لاستعراض منتجاتها".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2018"، أمس الاثنين، في مركز مصر الدول للمؤتمرات.

وشارك في افتتاح المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 8 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة.​​

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