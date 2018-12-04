شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد يرفض تحقيقات «مخالفات 57357»: «تقرير الحكومة يحمي الفساد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد إن تقرير وزارة التضامن الاجتماعي حول نتائج التحقيقات في مخالفات مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال «قفز على غالبية الاتهامات التي وجهناها ولم يتحدث عنها»، مشيرًا إلى أن الوزارة هي «المسؤولة عن المستشفى» ولا يجوز أن تكون الخصم والحكم في الوقت نفسه.

وأضاف في لقائه مع برنامج «الحكاية»، مساء الاثنين، أن لجنة تحقيقات الوزارة «لم تطلب شهادته ولا شهادة الأستاذ أسامة داود، ولم تطلع على المستندات التي كانت بحوزتهما»، معقبا: «وزارة التضامن مش معقول تحقق مع نفسها وتدين نفسها»، معتبرأ أن «تقرير الوزارة يحمي الفساد».

وتابع: «رصدنا مشكلة الموظفين الأقارب المعينين، التقرير لم يذكر العائلة التي تدير المستشفى ولم يذكر مخصصات الإعلانات ولم يذكر وقائع استغلال الأطفال في الدعاية ولا الأموال التي أنفقت في غير علاج المرضى».

وأوضح: «لسنا ضد العمل الخيري، ونتمنى أن يزدهر، أنا مستعد أعتذر علنا في كل البرامج لو أن هذا التقرير أجاب على جميع التساؤلات التي طرحناها من أجل الصالح العام، وأنا ليست لي مصلحة في أي شيء».

واعتبر أن التقرير تجاهل الاتهامات التي وجهها إلى إدارة المستشفى، وركز على أمور لم يتطرق إليها مثل مستويات النظافة والطعام المقدم للمرضى، مؤكدًا: «أنا عندي مستندات تثبت كل كلمة قلتها، واللي عايزها أقدمها له، المستشفى تعلم مدى القصور اللي عندها».

وبرأت وزارة التضامن الاجتماعي مستشفى سرطان الأطفال 57357 من الاتهامات المنسوبة إليها بالفساد المالي، الاثنين، بعد أن فحصت لجنة التحقيقات المستندات واستمعت إلى من قررت الاستماع إليهم من العاملين في المؤسسة والمستشفى.