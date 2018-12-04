شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تقرر تخفيض 50% من مصروفات أبناء العاملين بالأبنية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخفيض المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية وفروعها بنسبة 50% أسوة بالعاملين بالتربية والتعليم فى جميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والرسمية المتميزة للغات والرسمية العادية. وكان اللواء يسرى عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية، تقدم بمذكرة بشأن تخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين بالهيئة من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية.

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