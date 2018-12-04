شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجيب ساويرس يعلن تحويل منزل أحمد فؤاد نجم لمتحف فى المقطم..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن المهندس نجيب ساويرس، عن قيامه بتحويل منزل الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، إلى متحف، مطالبا كل من لديه متعلقات تختص بالفاجومى يقدمها للجائزة.

جاء ذلك خلال حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2018، والمقامة فى الجامعة الأمريكية، مساء اليوم، الاثنين.

وأشار المهندس نجيب ساويرس إلى أنه اشترى المنزل الذى عاش فيه أحمد فؤاد نجم أواخر أيامه في منطقة المقطم، وسيتم البدء في تحويله إلى متحفا، مطلبا كل من لديه متعلقات خاصة بالفاجومي أن يقدمها ليتم عرضها في المتحف، على أن يذكر اسم من قدم هذه المتعلقات.