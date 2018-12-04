شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسماء.. بدء اختبارات التصفية النهائية للمسابقة التشجيعية المحلية فى حفظ القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الاوقاف عن بدء اختبارات التصفية النهائية للمسابقة التشجيعية المحلية في حفظ القرآن الكريم لعام 1440هـ 2019م وذلك بديوان عام الوزارة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

ونبهت الاوقاف فى بيان لها، على جميع المتسابقين ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي أو إثبات قيد مدرسي مع شهادة الميلاد عند الحضور للاختبار وهم على النحو التالي:

يوم الخميس الموافق : 6 / 12 /2018 م حضور المتسابقين من مديريات: ( القاهرة ، الجيزة ، الفيوم ، القليوبية)

مديرية أوقاف القاهرة

المستوي الأول: القرآن الكريم كاملاً

عزة طلعت محمد خليفة القاهرة

عبدالرحمن أحمد حامد مغاوري القاهرة

نور سعيد سيد عبدالرحيم القاهرة

زياد محمد عبدالغني محمود القاهرة

زياد عادل عزت عزمي القاهرة

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

ممدوح محمد عبد الحكم القاهرة

إسلام عبدالله حنفي محمود القاهرة

عبدالرحمن عصام علي محمد القاهرة

سلمى سعيد سيد عبدالرحيم القاهرة

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

محمد أشرف إبراهيم محمود القاهرة

رحمة محمود محمد محمود القاهرة

عبدالرحمن إيهاب جمعة القاهرة

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

ميادة أسامة محمد طلبة القاهرة

مصطفى محمد صابر محمدين القاهرة

آلاء عزت ياسين أحمد القاهرة

مديرية أوقاف الجيزة

المستوي الأول: القرآن الكريم كاملاً

عصام عبد الغنى محمود عبد الغنى الجيزة

أميرة موسى عبد المقصود ابو طالب الجيزة

فاطمة محمد عبد التواب أحمد الجيزة

وسام محمد أحمد خليفة الجيزة

رحاب محمد يوسف عبد الفتاح الجيزة

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

احمد محروس عبد الغفار عثمان الجيزة

خالد منصور عبد العزيز متولى الجيزة

احمد سعفان حسن سعفان الجيزة

اية سعيد محمد سعيد الجيزة

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

هاجر منير محمد رجب الجيزة

رضوى ربى حسن دسوقى الجيزة

زينب محمد عبد الوهاب على الجيزة

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

ياسمين ايمن هاشم عبدالحميد الجيزة

مريم مصطفى عبد العزيز عبد الباقى الجيزة

نورا عبد الله رمضان خليل الجيزة

مديرية أوقاف القليوبية

المستوي الأول: القرآن الكريم كاملاً

زينب محمود رفاعى شمس الدين القليوبية

صالح محمد موسى تهامى القليوبية

ابراهيم رافت ابراهيم البيجاوى القليوبية

يوسف صبح على السيد عوض القليوبية

اسماعيل محمود اسماعيل القليوبية

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

عبد الله حامد السيد القليوبية

احمد طارق عبد المقصود يوسف القليوبية

مريم الغزالى محمد محسن القليوبية

محمود عمرو محمد فتحى القليوبية

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القليوبية

محمد عبد الحميد محمد القليوبية

محمود رجب احمد الميت القليوبية

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

محمد زويد حمدان عطية القليوبية

الزهراء رضوان احمد عبد الرحيم القليوبية

عبد الرحمن محمد محمد الصيفى القليوبية

مديرية أوقاف الفيوم

المستوي الأول: القرآن الكريم كاملاً

أحمد محمود أحمد حسن الفيوم

عبدالله محمد عبدالله الفيوم

إسلام خلف محمود عيسى الفيوم

أمير محمد عبدالمنعم الفيوم

أرزاق عبدالتواب محمود الفيوم

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

إسراء أشرف مرزوق الفيوم

نسمة سيد عدلي عبدالحميد الفيوم

منة الله مشهور حميدة الفيوم

مريم عبدالجليل محمود الفيوم

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

عبدالرحمن محمود أحمد الفيوم

إيناس عبدالله فرج الفيوم

عمر وليد ممدوح الفيوم

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

حبيبة رجب بدوي الفيوم

مريم بدوي فرج الفيوم

سماح صبحي عبدالحميد الفيوم

يوم الأحد الموافق : 9 /12 /2018م مديريات: (المنوفية، الدقهلية ، المنيا ، بني سويف)

مديرية أوقاف المنوفية

المستوي الأول: القرآن الكريم كاملاً

نيرة بدر عباس المنوفية

ندا عبد السلام عبد الرحمن المنوفية

ناهد حسين عبد الدايم زهران المنوفية

احمد مصطفى سعيد بهجت المنوفية

وفاء اسامة عبد العظيم المنوفية

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

احمد محمد مصطفى المنوفية

اية عادل محمد شعيب المنوفية

روان اشرف عبد المعطى الغرباوى المنوفية

طه بلال سيد احمد وهدان المنوفية

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

محمد احمد السيد البحيرى المنوفية

عبد الرحمن خالد طنطاوى احمد المنوفية

هبة هانى حامد منصور المنوفية

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

هشام انور يوسف مناع المنوفية

محمد كرم مرسى المنوفية

ريماس اشرف عبد المعطى الغرباووى المنوفية

مديرية أوقاف الدقهلية

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً

محمد سعد توفيق الدقهلية

محمد السيد مصطفى الدقهلية

أحمد محمود طلبة الدقهلية

مصطفى خالد الدريني الدقهلية

فاطمة محمود أحمد الدقهلية

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

يوسف عماد السيد عبده الدقهلية

محمد شعبان عبدالمحسن الدقهلية

شهد محمد عثمان أحمد الدقهلية

صالحة محمود محمد الدقهلية

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

أسماء وليد السيد عطية الدقهلية

غادة رجب السعيد رجب الدقهلية

سارة أحمد إبراهيم الدقهلية

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

عبدالله محمد مصطفى الدقهلية

هلال الزكي عبدالمنعم الدقهلية

عائشة السيد محمد الدقهلية

مديرية أوقاف المنيا

المستوي الأول: القرآن الكريم كاملاً

معاذ حسين محمد حسين المنيا

ندى محمد عبد اللاه إبراهيم عبداللاه المنيا

أحمد عصام سيد عبده المنيا

أحمد محمد حسين إمام المنيا

مريم وحيد عبدالرازق محمود المنيا

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

محمد رضا صابر عبدالهادي المنيا

نورهان عبدالرحيم محمد المنيا

عبدالله ربيع حسن علي المنيا

أسماء عادل سيف المنيا

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

أسماء عادل علي حسن المنيا

محمد سيد علي عبد الجابر المنيا

صفية علاء حامد السيد المنيا

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

مريم محمد جمعة سعد المنيا

أسماء مساعد رياض أمين المنيا

منى عبدالله محمد معيقل المنيا

مديرية أوقاف بنى سويف

المستوي الأول: القرآن الكريم كاملاً

كريم حسن حبشي بني سويف

رجب عصام رجب بني سويف

إسراء مصطفى محمد بني سويف

هاجر شعبان رمضان بني سويف

أسماء ربيع محمد بني سويف

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

مصطفى محمد حسين بني سويف

نجاح محمود زين بني سويف

ابتسام علي راتب بني سويف

زينب يوسف محمد بني سويف

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

أمجد محمود طه بني سويف

منة الله رجب جابر بني سويف

محمد سعيد كامل بني سويف

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

هاجر إبراهيم جمال بني سويف

حسن سيد حسن بني سويف

محمد ميهوب علي بني سويف

يوم الاثنين الموافق : 10 /12 /2018م مديريات : (الشرقية ، الغربية ، كفر الشيخ ، البحيرة)

مديرية أوقاف الشرقية

المستوي الأول: القرآن الكريم كاملاً

محمد السيد إبراهيم غنيم الشرقية

سهام السيد إبراهيم محمد الشرقية

محمود علاء الدين سباعى الشرقية

عبدالله محمود رمضان محمد الشرقية

هاجر ناصر السيد هاشم الشرقية

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

نوران صبرى السيد محيى الشرقية

هناء محمد وحيد عطوه الشرقية

محمد ياسر محمد عبدالفتاح الشرقية

أحمد علاء محمد عبدالفتاح الشرقية

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

خالد سعيد محمود السيد الشرقية

أبوبكر بهاء الهلباوى محمد السعيد الشرقية

تسنيم محمد سعد محمد الشرقية

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

عائشة حسن محمد عبدالوهاب الشرقية

روناء محمد أبوزيد عيسى الشرقية

هايدى أحمد السيد محمد السيد الشرقية

مديرية أوقاف الغربية

المستوي الأول: القرآن الكريم كاملاً

إبراهيم أحمد إبراهيم الغربية

سمر عاطف جمعة الساعي الغربية

مي محمد حسن الغربية

عبدالله عبد الظاهر محمد أبو زيد الغربية

مصطفى هاشم مصطفى أبو النيل الغربية

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

عمر أحمد قطب الحبشي الغربية

محمد عبدالله محمد يونس الغربية

فوزي محمد جلال يونس الغربية

عبدالرحمن أيمن نبيل الغربية

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

ماهر أحمد عبدالرحمن الغربية

مصطفى محمد زرار الغربية

يوسف صالح طه الغربية

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

فاطمة خالد أحمد فارس الغربية

آية مجدي عارف الغربية

الزهراء مجدي عارف الغربية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

المستوي الأول: القرآن الكريم كاملاً

أسماء عادل سيد أحمد محمد كفر الشيخ

عبدالحميد دياب عبدالحميد زايد كفر الشيخ

جهاد سليمان السيد عبدالمولي كفر الشيخ

استشهاد عزب عبدالحليم عزب كفر الشيخ

وردة فرج عبدالتواب عوينات كفر الشيخ

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

هبة الله حسن رجب حسن كفر الشيخ

هاجر شلبي رجب الشناوي كفر الشيخ

ريم سمير عبدالستار عبدالرازق كفر الشيخ

حبيبة هاني ماهر أحمد كفر الشيخ

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

محمد سالم عبدالمطلب محمد كفر الشيخ

ندى إبراهيم متولي زايد كفر الشيخ

زياد وليد بسيوني السيد كفر الشيخ

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

محمد دياب عبدالحميد زايد كفر الشيخ

رضوى السيد شريف عبدالله كفر الشيخ

يوسف عبدالله توفيق عبدالله كفر الشيخ

مديرية أوقاف البحيرة

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً

أحمد عبد اللاه رشدي عبداللاه البحيرة

محمد إبراهيم ناجي ناصف البحيرة

بسمة فايز مبروك عبدالواحد البحيرة

سارة محمد محمد زكريا البحيرة

تسابيح عبدالرحمن السعيد سعد البحيرة

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

مصطفى السيد نصر عبدالسلام البحيرة

ريم أبو بكر عبدالله مدكور البحيرة

إيمان كمال مصطفى محمد مدكور البحيرة

مها عمر عبدالله محمد مدكور البحيرة

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

حمزة خالد جمال الدين جودة البحيرة

جنات أمير محمد عبد الحافظ البحيرة

عزيزة سالم عبدالوهاب محمد عباس البحيرة

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

عبدالله محمد إبراهيم محمد البحيرة

منة الله وليد محمود عامر البحيرة

رحمة عبدالله حسن محمد منصور البحيرة

يوم الثلاثاء الموافق: 11 / 12 /2018م مديريات: (السويس ، بور سعيد ، الإسماعيلية ، جنوب سيناء ، دمياط)

مديرية أوقاف الاسماعيلية

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً

احمد سعيد محمد عامر الاسماعيلية

محمد وليد محمد الدسوقى الاسماعيلية

رنا محمود محمدى الاسماعيلية

فاطمه أبو مدين احمد محمد الاسماعيلية

يوسف عادل عباس احمد الاسماعيلية

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

هند محمود محمد حسن الاسماعيلية

احمد محمود السيد سليمان الاسماعيلية

نوره زاهر محمد صلاح الاسماعيلية

خالد محمد منتصر محمد الاسماعيلية

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

منتصر محمد منتصر محمد الاسماعيلية

احمد سعيد عبيد حسن الاسماعيلية

الزهراء احمد عبد الرحمن الاسماعيلية

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

شمس ايمن صدقي محمد الاسماعيلية

رؤى خالد السيد عبد الله الاسماعيلية

مالك خالد على محمد الاسماعيلية

مديرية أوقاف السويس

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً

حفصة بهاء الدين سليمان السويس

محمد محمود احمد السويس

عبدالرحمن احمد محمد السويس

سندس احمد الدسوقى السويس

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

احمد محمود احمد السويس

محمود جمال محمود السويس

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

عبدالرحمن ابراهيم عبدة السويس

عبدالله خليل حنفى السويس

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

يوسف محمود فهمي السويس

عبدالرحمن محمد احمد السويس

مديرية أوقاف دمياط

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً

إسلام ضياء علي جمعة العيوطي دمياط

أحمد أحمد محمد السعيد دمياط

جهاد أحمد عبدالحميد صابر دمياط

مريم أحمد سمير الدرس دمياط

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

آلاء أسعد أسعد حجازي الخواجة دمياط

عبدالرحمن شعبان ماهر الشرقاوي دمياط

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

أسماء الشافعي أيوب سلمان دمياط

هاجر أحمد سمير الدرس دمياط

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

سلمى محمد عبده محمد دمياط

مريم ربيع أحمد أحمد دمياط

مديرية أوقاف بورسعيد

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً

إسراء علاء عبدالجليل شوشة بورسعيد

فتحي صبري فتحي سالم بورسعيد

أسماء سيد محمد حامد بورسعيد

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

محمد السيد محمد أحمد العنوس بورسعيد

سارة هاني عبداللطيف عبدالله بورسعيد

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

رفيدة علاء عبدالجليل شوشة بورسعيد

محمد السيد السيد نورالدين بورسعيد

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

خديجة حسني علي منيكر بورسعيد

روان بكر إسماعيل محمد بورسعيد

مديرية أوقاف جنوب سيناء

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً

نورهان حسن حسن أحمد رمضان جنوب سيناء

سارة عبدالنبي محمد الشرقاوي جنوب سيناء

محمد حسني يوسف جاد محمد جنوب سيناء

يوسف أحمد محمد أبو حسين جنوب سيناء

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

جنة حسن حسن أحمد رمضان جنوب سيناء

محمد علي عبد الظاهر أبو عمرة جنوب سيناء

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

محمد عبدالجليل محمد الغريب جنوب سيناء

عاطف حسن حسن أحمد رمضان جنوب سيناء

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

عبدالله عبدالجليل محمد الغريب جنوب سيناء

أحمد أيمن فتحي محمد جنوب سيناء

يوم الاربعاء الموافق : 12 /12 /2018م مديريات: (قنا ، أسيوط ، سوهاج ، الأقصر)

مديرية أوقاف قنا

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً

عبد الراضى جمال عبد الراضى قنا

احمد محمود احمد ابراهيم قنا

احمد حسن سعيد كامل قنا

اسماء رجب فخرى علاء الدين قنا

فاطمة عبد الله اسماعيل حسن قنا

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

دعاء عواد عبد المنعم على قنا

اية محمد ممدوح محمد اسماعيل قنا

عمار محمد فتحى يوسف قنا

محمد عبد المجيد عبد الرحيم عمر قنا

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

محمد سمير على احمد قنا

أسماء عشرى أحمد وزيرى قنا

محمد خالد ثابت احمد قنا

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

معاذ علاء ثابت احمد قنا

هاجر عبد الحليم عبد الغنى حميد قنا

محمد اسعد محمد بربرى قنا

مديرية أوقاف أسيوط

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً

وليد رضوان على عبد الراضى أسيوط

عاصم زكريا عثمان عباس أسيوط

محمد نتعى عبد المنعم احمد أسيوط

حاتم محمود فؤاد محمد أسيوط

عبد الرحمن عصام الدين احمد أسيوط

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

عبد الرحمن محمود سيد محمود أسيوط

سارة علاء الدين جلال أسيوط

عمر سيد عمر محمد أسيوط

محمد سيد عمر محمد أسيوط

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

ندى محمد محمود محمد أسيوط

خلود محمود فؤاد محمد أسيوط

رحمة هانى سعد شلقامى أسيوط

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

تيسير عيد حسن محمد أسيوط

ايثار عبد الحليم محمود احمد أسيوط

فاطمة عز العرب على همام أسيوط

مديرية أوقاف سوهاج

المستوي الأول: القرآن الكريم كاملاً

حمدي محمود محمد عبدالله سوهاج

أحمد محمد عبدالحميد أحمد سوهاج

محمد أحمد عبدالعظيم سوهاج

خالد هاشم محمد سوهاج

حمدي سالم زكي أحمد سوهاج

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

عزام عماد دياب سوهاج

محمد ياسر محمد عبد اللاه سوهاج

كريم محمد السيد سوهاج

مصطفى عبدالناصر أحمد سوهاج

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

منار علي محمد أحمد سوهاج

نهال عبدالله محمد سوهاج

إسلام عادل نور الدين عبدالرحيم سوهاج

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

عبدالرحمن عاصم عبدالحميد سوهاج

لمياء عاصم عباس سوهاج

بسمة جلال أحمد سوهاج

مديرية أوقاف الأقصر

المستوي الأول: القرآن الكريم كاملاً

انس عبد الحميد توفيق على الأقصر

اسراء خليل رضوان خليل الأقصر

هند موعود خضري عبد الله الأقصر

يوسف العزب أحمد الجالس الأقصر

الزهراء الامير محمد محمد الأقصر

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

سارة سيد حسن بصري الأقصر

نجوى عبد الصبور ابو المجد حسين الأقصر

محمد سيد محمد عبد الدايم الأقصر

نورهان حسن محمد احمد الأقصر

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

محمد ابراهيم حمد مصطفى الأقصر

دعاء محمد عبد السلام الأقصر

نعيمة سيد حسن بصري الأقصر

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

رنا زكريا محمد الصغير الأقصر

هاجر عبد الرحمن احمد عبد الرحمن الأقصر

سهام حسن جاد الرب محمد الأقصر

يوم الخميس الموافق : 13 /12 /2018م مديريات : (الإسكندرية ، الوادي الجديد ، شمال سيناء ، مطروح ، أسوان )

مديرية أوقاف الإسكندرية

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً

محمد أحمد حسن عبد الحميد الإسكندرية

علي مصطفى علي عبد الحميد ليله الإسكندرية

كمال سعد محمد شاهين الإسكندرية

شهد حامد علي الإسكندرية

تفاحة بيومي محمد بيومي الإسكندرية

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

سهيلة محمد أحمد محمد مرعي الإسكندرية

دنيا هاني فاروق حامد الإسكندرية

سلمى حامد علي إبراهيم الإسكندرية

أميرة فتحي إبراهيم محمد حجازي الإسكندرية

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

حسن محمود عوض عبد العزيز الإسكندرية

أحمد محمد أحمد محمد أحمد الإسكندرية

حبيبة وليد محمد عبد الهادي النظامي الإسكندرية

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

ابتسام صبحي عبد اللطيف إبراهيم الإسكندرية

سارة علي أحمد الإسكندرية

رحمة محمد فتحي الإسكندرية

مديرية أوقاف مطروح

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً

ابراهيم عمر ابراهيم مطروح

اسماء محمود محمد شرف مطروح

ايمان سمير عوض مطروح

طارق السيد حمدى محمد مطروح

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

احمد يوسف احمد مطروح

اسيا يونس ثابت مطروح

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

على السعيد عزت عبد الخالق مطروح

عبد الرحمن محمد عبد الله سعد مطروح

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

حمزه يوسف لبعج قاسم مطروح

عبد الله هارون فرج مطروح

مديرية أوقاف شمال سيناء

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً

هدى ابراهيم عبد الحميد شمال سيناء

زياد محمد سعد شمال سيناء

أماني ابو العلا توفيق شمال سيناء

عبد الرحمن عاطف سليم محمد شمال سيناء

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكري

ايمان حسام الدين عبد الدايم شمال سيناء

عبد الله حسن السعيد شمال سيناء

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

منة الله المعتصم بالله شمال سيناء

ماهر مشهور محمد شمال سيناء

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

عبد الرحمن مصطفي شمال سيناء

يوسف عثمان يوسف شمال سيناء

مديرية أوقاف الوادي الجديد

المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً

عبد الرحمن على عبد الله محمد الوادي الجديد

قمر ياسين على الوادي الجديد

شيماء ياسين على الوادي الجديد

محمود هاشم عبد الوهاب الوادي الجديد

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكري

احمد على حسين على خواص الوادي الجديد

احمد عبد الله انور الوادي الجديد

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

منة الله محمود حسن محمد الوادي الجديد

شذا على عبد الله محمد الوادي الجديد

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

سمية سعداوى عبد الحسيب الوادي الجديد

الاء عاطف على الوادي الجديد

مديرية أوقاف أسوان

المستوي الأول: القرآن الكريم كاملاً

أحمد عبدالستار عبد المغيث مهلل أسوان

السيد أحمد السيد إسماعيل أسوان

سهام عبدالحميد موسى حسن أسوان

خالد سالم بسطاوي أسوان

فاطمة صلاح عبدالفتاح أسوان

المستوي الثاني: ثلاثة أرباع القرآن الكريم

محمد عبدالرازق محمد مصطفى أسوان

محمد نور الدين علي أمين أسوان

ابتسام سميح إبراهيم يوسف أسوان

عبدالله سليم محمود أسوان

المستوي الثالث: نصف القرآن الكريم

الشاذلي منصور أحمد أسوان

السيد الأمير محمد السيد أسوان

محمد أحمد عبدالكريم أسوان

المستوي الرابع: ربع القرآن الكريم

شروق طاهر حمادة أسوان

محمد طارق محمد حمودة أسوان

أحمد ناصر أحمد حسن أسوان.