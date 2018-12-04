شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصيادلة: جمعية 14 مايو الماضى محصنة بحكم محكمة النقض.. ورأى المفوضين استشارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس إتحاد الصيادلة العرب، أن ما أثير اليوم حول قرار هيئة مفوضى الدولة ، الذي يوصى بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 مايو الماضى ، هو رأى استشاري وغير ملزم، مشيرا إلى أن الجمعية بالفعل تم الطعن عليها أمام محكمة النقض التي حكمت بصحة انعقاد الجمعية العمومية، وايضا القرارات.
وأكد عبيد، فى بيان صحفى ، أن جمعية 14 / 5 / 2018 هى محصنة بحكم المحكمة، خاصة أن المادة 34 من قانون النقابة ، ينص على أن محكمة النقض هى صاحبة الولاية وكذلك القرارات، ونحن أمام رأى وهذا الرأي لا يعبر أبدا عن حكم قضائي ، مضيفا أن ما يقال من المعزولين، هدفه إثارة وزعزعة استقرارالنقابة مناشدا الجميع بعد الإنسياق ورائه .
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