البابا تواضروس يستقبل وفدًا من أعضاء أندية الروتاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ليلة أمس الاثنين، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدًا من أعضاء أندية الروتاري في مصر.

وذكرت الكنيسة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه دار حديث أثناء اللقاء حول تاريخ الكنيسة القبطية، ومشيرة إلى تحدث البابا حول تاريخ مصر، والكنيسة القبطية.

وأوضحت الكنيسة أن اللقاء تناول بعض الأنشطة التي تقوم بها أندية الروتاري، لافتة إلى حرص البابا على الإجابة على استفساراتهم والاستماع إلى أنشطة روتاري.