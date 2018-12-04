أخبار مصر | "والي" تتابع عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي" تتابع عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر فى يومها الثالث على التوالى، حيث اطمأنت الوزيرة علي سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها.

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة عمليات الصرف على مدار ساعات اليوم إلى انتظام عمليات الصرف، حيث بلغ اجمالى حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثالث من ديسمبر إلى مليون و67 الف عملية صرف باجمالى مليار و370 مليون جنيه، وسجلت ماكينات الصرافات الالية 655 ألف حالة بقيمة إجمالية 727 مليون جنيه وتم تسجيل 412 ألف حالة صرف من منافذ الصرف المختلفة قامت بصرف 643 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.