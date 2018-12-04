أخبار مصر | شباب "تحيا مصر" تستقبل دفعة جديدة من المتقدمين.. تعرف على الشروط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب "تحيا مصر" تستقبل دفعة جديدة من المتقدمين.. تعرف على الشروط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت شباب تحيا مصر، دفعة جديدة من المتقدمين إليها بعد تأجيل عدة مرات إعلان موعد فتح باب القبول لعمل المقابلات الشخصية والتى تعد أصعب مرحلة حيث يخضع العضو المتقدم لعدة اختبارات منها النفسية بما تحملة من ثقة في النفس، مهارات التواصل الإجتماعي، العمل تحت ضغط، القدرة على العطاء للعمل التطوعى والتنموى من وقت وجهد، الاندماج داخل فريق.

وتجرى عدة اختبارات للقبول أبرزها؛ اختبار اللغة الإنجليزية، حيث إن شباب تحيا مصر تتميز ببرامج التبادل الثقافي بينها وبين دول أخرى ويتطلب سفر العضو لتمتعه بمهارات وقدرات مميزة تمنحه القدرة على التواصل مع العالم المتقدم والاستفادة منه ونقل تجاربه لمصر كالتطور الاقتصادي، والتطور الرقمي، والتطور الثقافي وغيرها من الخبرات المختلفة.

كما يجري المتقدم ملئ لاستمارة العضوية الخاصة بالبيانات، وينتظر الرد بالقبول أو الرفض بعد الاطمئنان من وطنية العضو المتقدم واتجاهاته وسلوكة الأخلاقي هو وأفراد عائلته.

وصرح الدكتور محمد بسيوني رئيس شباب تحيا مصر، بأن تلك الدفعة تتميز بمهارات مختلفة تمت ملاحظتها أثناء الاختبارات التحريرية والمقابلات المباشرة مع لجنة التحكيم من قبل مجلس الإدارة، مما جعلنا نتأكد أن شباب تحيا مصر تكتسب كل يوم خبرات جديدة متمثلة في أعضائها مما يجعلها قادرة على الريادة والقيادة.