شكرا لقرائتكم خبر عن «مكسبي قد إيه علشان أديلك 2 جنيه».. تفاصيل وقف موظف عن العمل لتعديه على بائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد خيري، رئيس مجلس مدينة طوخ، الاثنين، وقف موظف عن العمل بإحدى الوحدات المحلية للتعدي على بائعة بالضرب أثناء قيامها ببيع «برسيم» للإنفاق على أسرتها، كما قرر أيضًا فتح تحقيق مع الموظف لمعرفة حجم المخالفات التي ارتكبها.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تداولت شكاوى من مواطنين بتضررهم من قيام أحد الموظفين بوحدة محلية بطوخ مكلف بجمع أموال من الباعة الجائلين نظير إشغال الطريق طلب من مسنة دفع 2 جنيه فقالت له: «هو مكسبي من البرسيم ده قد إيه علشان أديلك 2 جنيه» ولكن الموظف حمل «البرسيم» وألقاه في الشارع فردت السيدة «حسبي الله ونعم الوكيل»، وذهبت إلى الوحدة المحلية بصحبتها زوجة نجلها لكي تشتكي الموظف للمسؤولين في الوقت الذي تصادف مع وجود الموظف هناك ورأى السيدة قال لها: «إنتي تيجي تشتكيني وسبها أمام الجميع» فردت عليه «أهو أنت».

فما كان من الموظف إلا أن ضرب السيدة وأوقع حجابها من فوق رأسها ولم يتدخل أحد من الموظفين من الوحدة المحلية للدفاع عن السيدة، وبعد أن أوسعها المسؤول ضربا وسط صراخها المستمر وزوجة نجلها والطفل الصغير، انصرفت تلملم ما بقي من ثوبها.