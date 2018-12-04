شكرا لقرائتكم خبر عن 18 دبسمبر.. ندوة عن اخلاق النبى بمسجد المغفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى تحت عنوان :” التأسي بأخلاق النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) ” بمسجد المغفرة بحدائق المعادي – بمحافظة القاهرة عقب صلاة المغرب يوم السبت الموافق 8 ديسمبر الجارى. يحاضر في الندوة كل من الدكتور عبد الحكم صالح سلامة أستاذ بجامعة الأزهر والدكتور طارق محمد صبري عبد الوهاب مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة والشيخ محمد أحمد أغا إمام مسجد المغفرة.

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