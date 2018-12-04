شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4/12/2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، و يكون الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام، وتظهر كميات من السحب المُنخفضة، مع فرصة لهُطول زخات محليّة من الأمطار في أجزاء محدودة، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: تنخفض درجات الحرارة بالمقارنة مع الليلة السابقة، و يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، والرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتسقط خلال ساعات الفجر والصباح أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تسقط زخات من الأمطار فوق المناطق الشمالية بشكل أساسي، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.