مجدي أحمد علي: الفاجومي مازال موجودًا بيننا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- إسلام فاروق:

ألقى المخرج مجدي أحمد علي، عضو مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، كلمة خلال حفل توزيع جوائز الفاجومي التي تقدمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال علي: "أشعر وأن الفاجومي مازال موجود بيننا.. هل مرت خمسة أعوام فعلا على وفاتك ياأبو النجوم؟، ملأتها رقة وشجنا وشغبا".

وأضاف مجدي: "هل نحتفي الآن بذكراك أم نستعيدك تدفئنا أحلامك للوطن العزيز".

وتابع: "5 سنوات يا أبو النجوم ونحن نلتقي في محبتك، ونبرر عدم وجودك بخفة ظل كما تعودناك، وأرى أمامي الآن أبناءك متمثلين تواضعك وغضبك وموهبتك".

وواصل: "جاء الجميع مجددين في الشعر دون أن نضيع لحظة واحدة للإفلات من اليأس والانكسار وأنت وأمثالك الوحيدون القادرون على انتشالنا من لحظات اليأس".

ويقام الحفل بحضور عدد من المثقفين والشخصيات العامة، على رأسهم نجيب ساويرس رجل الأعمال، الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داوود، وأيضا محمد العدل، المخرج خالد يوسف وغيرهم.

يشار إلى أن القائمة القصيرة للجائزة تضم 10 دواوين شعرية، يحصل صاحب كل ديوان منها على 10 آلاف جنيه، ويتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى من بين القائمة القصيرة، ويحصل على جائزة قدرها 50 ألف جنيه مصري.