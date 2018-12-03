شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: البلاد تتعرض لموجة باردة بداية من الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة باردة بداية من غدٍ، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مع هطول كميات كبيرة من الأمطار يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقال «عبدالعال»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، إن طقس الغد يشهد نشاطا للرياح محملة بالأتربة وبرودة الجو، وأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحرى ومدن القناة من متوسطة لشديدة وتصل القاهرة يوم الأربعاء وشمال الصعيد يوم الخميس.