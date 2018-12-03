شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أنور فراج عميد كلية التربية لـ«إسكندرية اليوم»: إلغاء تكليف خريجى «التربية» جعل التدريس «مهنة من لا مهنة له» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية، أن قرار إلغاء تكليف خريجى كليات التربية على مستوى الجامعات المصرية خلق عجزا فى المعلمين المتخصصين وفتح الباب للاستعانة بغير المتخصصين وتجاهل التربويين، فضلا عن تحويل التدريس إلى «مهنة من لا مهنة له».

وأضاف «فراج» لـ«إسكندرية اليوم»، أن الكلية تتواصل مع مديرية التربية والتعليم من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة لتعيين خريجى كلية التربية فى وظائف مساعدين بالتنمية البشرية ومعلمى لغة إنجليزية، لافتا إلى أن انعدام الثقة فى المناهج خلق تعليما موازيا من خلال الدروس الخصوصية.

وتابع: «عدد كليات التربية على مستوى الجامعات 29 كلية، فضلا عن كليات التربية النوعية ورياض الأطفال والتعليم الصناعى، ويتعدى عدد الخريجين سنوياً 20 ألف خريج تقريباً، وإلغاء التكليف منذ عام 1998 ساهم فى خلق عجز فى جميع التخصصات، ما أدى إلى الاستعانة بخريجى الكليات غير التربوية، وحوّل التدريس إلى (مهنة من لا مهنة له)، ما انعكس سلباً على مستوى الطلاب، وهناك شكوى من أولياء الأمور بسبب تراجع المستوى الأكاديمى لبعض المعلمين، وتكليف خريجى كليات التربية سيُعيد تحفيزهم للمهنة وهم طلاب ويجعلهم يشعرون بالأمل، ما يجعلهم يندمجون فى العملية التعليمية ويسلحون أنفسهم بكل ما هو جديد فى طرق التدريس وفنيات الاتصال والتواصل مع الطلاب».

وعن تجربة بروتوكول مديرية التربية والتعليم للسماح لطلاب الكلية بالتدريس فى مدارس تعانى عجزا كنوع من التدريب، أوضح «فراج»: «منذ صدور القرار الجمهورى بتعيينى عميدا لكلية التربية فى يناير 2018 تشاورت بشأن رؤيتى المستقبلية للتعاون بين كلية التربية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ومع إدارة جامعة الإسكندرية، ممثلة فى إبرام بروتوكولات تعاون مع المديرية، وتمت مراجعة هذه البروتوكولات من الإدارة القانونية بالجامعة، وهذه البروتوكولات تم إعدادها مع المدارس الخاصة بالإسكندرية؛ مثل مدرسة إسكندرية للغات، ونتج عن هذا البروتوكول طلب المدارس تعيين خريجى كليات التربية فى وظائف مساعدين فى التنمية البشرية ومعلمى لغة إنجليزية، وسيتم خلال أيام توقيع بروتوكولات مع سلسلة مدارس خاصة ودولية لتدريب الخريج على العمل بالتعليم الخاص والدولى، من خلال معايشة للخريج مع قدامى المعلمين والطلاب، وتعيين الكفء منهم، بمعنى أننى فتحت سوق عمل جديدة للخريجين فى كل التخصصات للتعيين فى مرحلة رياض الأطفال- التعليم الأساسى بتخصصات العلوم واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والرياضيات واللغة الإنجليزية للتعيين فى مرحلة التعليم الابتدائى- ومعلم التعليم العام بمرحلتى الإعدادى والثانوى بتخصصات (اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والاجتماع والطبيعة والكيمياء والرياضيات والعلوم البيولوجية والجيولوجية)، فضلاً عن برنامج إعداد معلم العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية».