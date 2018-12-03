شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تنفيذ اتفاق مع «الاتصالات» لإحداث نقلة عصرية في مجال التحول الرقمي للوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإحداث نقلة نوعية عصرية في مجال التحول الرقمي والتكنولوجي للوزارة لرفع كفاءة الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، واستكمال منظومة الأذان الموحد، والحصر والتسجيل الرقمي للأوقاف.

وأوضح وزير الأوقاف- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الإثنين، أنه سيتم- في إطار الاتفاق بين الوزارتين- تدريب (20) إماما وواعظة شهريا بأكاديمية الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين على أيدي متخصصين من وزارة الاتصالات بداية من شهر يناير 2019 لمدة شهر واحد على أن يتلقى من يجتاز تلك الدورة بنجاح على دورة تدريبية لمدة شهر بالقرية الذكية ليحصل على شهادة مشتركة من الوزارتين بالبرامج التي اجتازها.

وتابع الدكتور «جمعة» أن تلك الدورات ستساهم في رفع كفاءة وتأهيل الأئمة والواعظات في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الحاسب الألي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لمواجهة الفكر بالفكر والحجة بالحجة والتفاعل مع مستجدات العصر برؤية واسعة.

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات يهدف لاستكمال منظومة مشروع الأذان الموحد الذي تتبناه الأوقاف على أن تتولى الاتصالات المنظومة الفنية للمشروع كاملا تمهيدا لتعميمها وذلك بالتوازي مع الدراسة التي تقوم بها الأوقاف مع بعض الشركات الأخرى في مرحلة تجربة النظام.

وقال «جمعة» إن تدريب الأئمة والواعظات يمهد لافتتاح أكاديمية الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير المقبل والتي تم مدها بأحدث معامل للغات وللحاسب الألي.

وبالنسبة لتطوير العمل التقني بهيئة الأوقاف المصرية، أوضح وزير الأوقاف انه سيتم تحديث العمل الإدارى والتحول الرقمي بالهيئة وحصر وتدقيق كل ممتلكات الوقف.

وأكد أن الوزارة سوف تعمل بجهد متواصل مع وزارة الاتصالات للتحول الرقمي والحضاري لكل الخدمات التي تقدمها الوزارة دعويا واجتماعيا تمهيدا للانتقال ببعض إدارات الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي ستنتقل بها مصر إلى الأفضل، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات.