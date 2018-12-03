شكرا لقرائتكم خبر عن طرق خارج الخدمة: «أم زغيو- الإسكندرية».. طريق أغرقه الصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير شبكة الطرق الداخلية، وسرعة الانتهاء منها، ونجاح وزارة النقل في تطوير شبكة المحاور الخارجية لمحافظة الإسكندرية وربطها بالطرق الرئيسية، إلا أن كثيرًا من طرق المحافظة، غير صالحة للسير، وتعانى من مشكلات تؤدى إلى كوارث قاتلة.

«الإسكندرية اليوم» تفتح ملف شبكة الطرق الداخلية، ومعاناة أهالى «الثغر» من تدهورها، والتى رغم صرف ميزانيات ضخمة لتطويرها إلا أنها سرعان ما تعود لسابق عهدها.

قال غريب الشيخ، أحد أهالى منطقة العجمى: «أغلب طرق المحافظة غير مؤهلة لسير السيارات، رغم أنها طرق رئيسية، وعلى سبيل المثال يمتد طريق أم زغيو ما بين وصلة الكيلو ٢١ إلى الدخيلة إلى وادى القمر، ويمثل حلقة وصل بين طريق إسكندرية- مطروح، والطريق الدولى، والصحراوى، إلا أنه يعانى إهمالا جسيمًا».

وأضاف أن آخر تطوير شهده الطريق كان منذ 5 سنوات، بتمويل من شركات الحديد والأسمنت بالمنطقة، ولم يستمر سوى٣ أشهر وتآكل الأسفلت؛ نظرا لأن المياه الجوفية بها نسبه أملاح عالية، لأن الطريق شيد على ملاحات، ترتفع المياه بها كلما تم رُدم جزء من الملاحات، وأشار إلى أن حل هذه المشكلة يتمثل في التوقف عن ردم الملاحات وإزالة أتربة الردم، التي يلقيها الأهالى في الحفر لإصلاح الطريق، مع استخدام خامات تتحمل النقل الثقيل ومعالجة الأرض بطريقة تقاوم المياه الجوفية ونسبة الأملاح العالية.

وقال علاء الشعراوى، أحد سائقى النقل: «طريق أم زغيو، أحد شرايين الحياة غرب الإسكندرية، ومن أهم الطرق التي تربط بين الطريق الصحراوى والدولى والإسكندرية ومطروح، ولكن أعين المسؤولين لا تراه، والإهمال يضربه منذ أعوام ورغم محاولات الإصلاح إلا أنها باءت بالفشل»، موضحًا أن أغلب طرق الإسكندرية تعانى من إهمال شديد، بسبب عدم استخدام طرق حديثة للصرف، ما جعل الطرق ضعيفة حال تجمع المياه صيفًا أو شتاء.

وأكد عصام نعيم، عضو حزب المصريين الأحرار، أن المشكلة الحقيقية عدم صيانة معظم الطرق الحيوية داخل المحافظة، لافتًا إلى أن الإهمال تسبب في تدهورها، لتصبح غير صالحة لسير السيارات، ما يؤدى لوقوع حوادث يومية وانقلاب السيارات.

وقال أحمد فاروق، أحد أهالى المنتزه، إن شوارع أحمد أبوسليمان، والمراغى، وباكوس، جميعها غير صالحة، وتعوق حركة المرور مع فصل الشتاء، بسبب كثرة الحفر والمطبات، مشيرًا إلى أن جميع الطرق تعانى من الإهمال، وأغلبها شوارع رئيسية، مثل الجلاء، ومصطفى كامل، والترعة المردومة، وسيف، والقاهرة، وشارع محسن، وتشهد الطرق العديد من الحوادث المروعة وراح ضحيتها عشرات المواطنين، لافتا إلى أن استهتار السائقين والسرعة الجنونية، وعدم التركيز وتعاطى المخدرات من الأسباب الرئيسية للحوادث.

وأكد عبدالمنعم محمد، معلم لغة عربية، أن شوارع الإسكندرية تعانى من هبوط وتصدعات في الأسفلت، وسيطرة الباعة الجائلين عليها، مثل شوارع جميلة بوحريد، وجمال عبدالناصر، والملك حفنى، وكبرى الساعة.

وقال المهندس حسن خيرالله، عضو مجلس النواب عن دائرة العجمى: «طرق الإسكندرية- الداخلية تحتاج تطويرا شاملا، خاصة الطرق التي تربط الطرق الرئيسية والداخلية، مثل طريق أم زغيو، أحد أهم الطرق غرب المحافظة، وقد تقدمت بطلبات، ولدى خطة للقضاء على هذه المشكلة، موضحًا أن الطريق يحتاج ٢٠٠ مليون جنيه لتطويره لإحلال التربة لمسافة ٤ أمتار وتغييرها بتربة صلبة تتحمل سيارات النقل الثقيل، وإصلاح شبكة الصرف الصحى، وتطوير محطات الصرف لسرعة رفع مياه الأمطار لتحاشى تراكمها، لافتا إلى أنه تحدث مع وزير الإسكان ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للانتهاء من هذه المشكلة، نظرا لتضرر الأهالى واصحاب الشركات، باعتبار هذا الطريق حلقة وصل بين طرق غرب الإسكندرية، وننتظر الموافقة على صرف الميزانية لرصف الطريق».

من جانبه قال المهندس السيد محمد السيد محمد، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، إنه بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الطرق الداخلية تم عقد اجتماعات مع المحافظين ووزارتى النقل، والتنمية المحلية، بحضور أساتذة من كليات الهندسة، لوضع خطة لتنفيذ تعليمات الرئيس، وتم الإيقاف على وضع الاحتياجات الفعلية للمحافظة، مشيرا إلى أنه بدأ تنفيذ خطة تطوير الطرق الرئيسية لربطها بالمحاور الجديدة، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهى الطرق الداخلية، إضافة إلى التقدم بطلب ٤مليارات جنيه لتطوير شبكة الطرق الداخلية في المحافظة.

وأكد مدير مديرية الطرق والنقل أنه خلال العام المقبل، سوف تشهد محافظة الإسكندرية، تطورا كبيرا في شبكة الطرق الداخلية، لافتا إلى الانتهاء من طرق رئيسية؛ مثل وادى القمر وغيره، موضحا أن طريق أم زغيو، يوجد به ٣ كيلو مترات، ليس بها مشاكل وتم رصفها، والجزء الثانى من أول كوبرى الملح إلى الوصلة يعانى من مشاكل في الصرف، وبمجرد الانتهاء من إصلاح شبكة الصرف سوف نبدأ في الرصف.

محمد صابر