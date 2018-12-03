شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تستضيف مؤتمر الجسيمات والمواد والطاقة وتطبيقاتها الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، الإثنين، في افتتاح فعاليات «المؤتمر الدولي الأول حول الجسيمات والمواد والطاقة وتطبيقاتها الطبية والصناعية المتقدمة»، والذي يقام خلال الفترة من 3 حتى 6 ديسمبرالجاري بالأقصر، والمقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وبحسب بيان، يهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث الأبحاث العلمية والتركيز على المجالات الحيوية ومنها الأبحاث المتعلقة بعلوم ليزرات الفيمتو ثانية والأوتو ثانية وتطبيقاتها الطبية والصناعية، واستخدام الجسيمات في تشخيص وعلاج الأمراض الخبيثة، والأبحاث المتعلقة بجميع فروع علوم المواد بما يساهم في تحقيق الطفرة الكبرى في التقنيات الطبية والصناعية المتطورة ومن بينها إنتاج الطاقة البديلة، والأبحاث المتعلقة بعلوم الطاقة بقطبيها النووية والمتجددة، وتعليم وتعلم العلوم الطبيعية الحديثة وكيفية معالجة الغموض المرتبط بمفاهيمها وقوانينها، وفيزياء مصادر المياه وتقنياتها والطرق الفيزيائية لمعالجتها.

كما يعطي المؤتمر اهتمامًا خاصًا لأحدث تقنيات المفاعلات النووية وكيفية تشغيلها وتحقيق الأمن والأمان لمحطاتها، وتعظيم كفاءة محطات الطاقة المستدامة بجميع أنواعها.

من جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر متمنيًا لهم إقامة طيبة بمحافظة الأقصر السياحية، والاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية بالبرين الشرقي والغربي، ومثنيًا على اختيارهم لمدينة الأقصر كمكان لاستضافة مؤتمرهم العلمي، ومؤكدًا على استعداد المحافظة لاستضافة العديد من الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات بما يساهم في تنوع المنتج السياحي.