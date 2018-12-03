شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد صرف أكثر من 6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد عدد من المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة اليوم الاثنين 3 / 12 / 2018م مبلغ (6.896.790) جنيها ( فقط وقدره ستة ملايين وثمانمائة وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وتسعون جنيهًا) ، وذلك لصيانة وترميم وإحلال وتجديد بعض المساجد على مستوى الجمهورية . قال بيان صحفى ان القرار جاء في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد على مستوى الجمهورية.

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